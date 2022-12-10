Чтобы поддержать Украину, достаточно быть просто человеком – речь Матвийчук на вручении Нобелевской премии

Декабрь, 10 в 17:44

В Осло в субботу, 10 декабря, прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2022 года.

Соответствующие дипломы вручили лауреатам: руководительнице украинского Центра гражданских свобод Александре Матвийчук, а жене белорусского активиста Олеся Беляцкого, который находится в СИЗО, и представителю российского правозащитного центра Мемориал Яну Рачинскому.

Каждый из лауреатов после вручения дипломов выступил с речью. Александра Матвийчук во время выступления заявила, что в этом году Нобелевскую премию мира ждала вся Украина.

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Факты ICTV публикуют весь текст выступления Александры Матвийчук на церемонии вручения в Осло.

— Ваши Величества, Ваши Королевские Высочества, уважаемые члены Норвежского Нобелевского комитета, граждане Украины и граждане мира.

В этом году объявление Нобелевской премии мира ждала вся Украина. Мы расцениваем ее как признание усилий всего украинского народа, смело выступившего против попыток разрушить мирное развитие Европы, и как отмечание важности работы, проделываемой правозащитникaми для предотвращения угрозы войны для всего мира. Мы гордимся тем, что впервые в истории на официальной церемонии сегодня звучит украинская речь.

Мы получаем Нобелевскую премию мира во время войны, начатой Россией. Эта война длится уже восемь лет 9 месяцев и 21 день. Для миллионов людей стали привычными такие слова, как обстрелы, пытки, депортации, фильтрационные лагеря.

Но нет таких слов, чтобы передать боль матери, потерявшей новорожденного сына после обстрела роддома. Она только что прижимала своего ребенка, называла по имени, кормила грудью, вдыхала его запах — и вдруг российская ракета разрушила всю ее вселенную. И теперь ее любимый и долгожданный малыш лежит в самом маленьком гробу в мире.

Не существует наработанных решений для вызовов, по которым мы и весь мир проходим. Люди в разных странах также борются за свои права и свободы в очень сложных обстоятельствах. Поэтому сегодня я попытаюсь хотя бы задать правильные вопросы, чтобы мы начали эти решения искать.

Первый. Как вернуть значение правам человека?

Поколения, пережившие Вторую мировую войну, сменилось другим. Люди стали принимать права и свободы как данность. Даже в развитых демократиях набирают вес силы, подвергающие сомнению принципы Всеобщей декларации прав человека. Но права человека невозможно защитить раз и навсегда. Необходимо охранять ценности современной цивилизации.

Мир, прогресс и права человека неразрывно соединены. Государство, которое убивает журналистов, арестовывает активных людей или разгоняет мирные демонстрации, представляет угрозу не только для своих граждан. Такое государство представляет угрозу всему региону и миру в мире в целом.

Поэтому на системные нарушения мир должен реагировать. Права человека должны быть не менее значимым фактором в принятии политических решений чем экономическая выгода или безопасность. Этот подход следует применять и во внешней политике.

Это хорошо видно на примере России, последовательно уничтожавшей собственное гражданское общество. Но страны демократического мира долго закрывали на это глаза. Они продолжали пожимать руку российскому руководству, строить газопроводы и вести business as usual.

Десятилетиями российские войска совершали преступления в разных странах. Но всегда оставались безнаказанными. Мир надлежащим образом не отреагировал даже на акт агрессии и аннексию Крыма, которая стала первым прецедентом в послевоенной Европе. Россия поверила, что может делать все, что захочет.

Теперь Россия причиняет вред гражданскому населению, чтобы сломить наше сопротивление и оккупировать Украину. Российские войска целенаправленно уничтожают жилые дома, церкви, школы, больницы, расстреливают эвакуационные коридоры, размещают людей в фильтрационные лагеря, осуществляют насильственные депортации, похищают, пытают и убивают людей на оккупированных территориях.

Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и стремление насильно возродить прежнюю империю.

Второе. Как начать называть вещи своими именами?

Люди в Украине, как никто, хотят мира. Но мир не наступает, когда страна, на которую напали, складывает оружие. Тогда это не мир, а оккупация. Мы находили тела гражданских людей на улицах и дворах их домов после освобождения Бучи. Эти люди не имели оружия вообще.

Необходимо перестать маскировать отложенные военные угрозы под политические компромиссы. Демократический мир привык к уступкам диктатурам. И потому так важна готовность украинского народа противостоять российскому империализму.

Мы не оставим людей на оккупированных территориях до смерти и пыток. Жизнь людей не может быть политическим компромиссом. Бороться за мир — это не поддаваться давлению агрессора, а защищать людей от его жестокости.

В этой войне мы боремся за свободу во всех смыслах. И платим за это высокую цену. Мы, граждане Украины всех национальностей, не должны обсуждать свое право на суверенное и независимое украинское государство и развитие украинского языка и культуры. Как люди, мы не должны согласовывать право определять свою идентичность и самостоятельно делать свой демократический выбор. Крымские татары и другие коренные народы не должны доказывать свое право свободно жить на родной земле в Крыму.

От того, как мы боремся сегодня, зависит, какой будет Украина в будущем. Чтобы в поствоенной стране, мы могли строить не шаткие конструкции, а устойчивые демократические институты. Ценности – это то, что определяет наше поведение не тогда, когда легко, а тогда, когда нам тяжело. Мы не должны стать зеркалом государства-агрессора.

Это не война двух государств, это война двух систем – авторитаризма и демократии. Мы боремся за возможность строить государство, где права каждого человека защищены, власть подотчетна, суды независимы, а полиция не бьет мирные студенческие демонстрации на центральной площади столицы.

Мы должны преодолеть травму войны и связанные с ней риски на пути к европейской семье и утвердить выбор украинского народа, определенный Революцией Достоинства.

Третье. Как обеспечить мир людям во всем мире?

Международная система мира и безопасности больше не работает. Крымский татарин Сервер Мустафаев, как и многие другие, сидит в российской тюрьме за правозащитную деятельность. Долгое время мы использовали закон для защиты прав человека, но сейчас у нас нет правовых механизмов, чтобы остановить российские зверства.

Поэтому многие правозащитники были вынуждены с оружием в руках защищать то, во что они верят. Как мой друг Максим Буткевич, который сейчас в российском плену. Он и другие украинские военнопленные, а также все задержанные гражданские должны быть освобождены.

Система ООН, созданная после Второй мировой войны ее победителями, заложила для отдельных стран неоправданные индульгенции. Если мы не хотим жить в мире, где правила определяют государства с более мощным военным потенциалом, то это следует изменить.

Мы должны начать реформу международной системы для защиты людей от войн и авторитарных режимов. Необходимы действенные гарантии безопасности и уважения прав человека для всех государств и их граждан, независимо от участия в военных блоках, их военного потенциала или экономической мощи. Права человека должны занять в этой системе центральное место.

И это задача не только политиков. Политики искушаются избегать поиска сложных стратегий, требующих длительного времени. Они часто ведут себя так, будто глобальные вызовы сами когда-нибудь исчезнут. Но правда в том, что они только обостряются. Мы, люди, которые хотят жить в мире, должны говорить политикам, что нам нужна новая архитектура миропорядка.

Возможно, у нас нет политических инструментов, но у нас всегда остается собственное слово и позиция. Обычные люди оказывают гораздо большее влияние, чем они думают. Голос миллионов людей в разных странах может изменить мировую историю быстрее, чем вмешательство ООН.

Четвертое. Как обеспечить справедливость всем жертвам войны?

Диктаторы боятся утверждения идеи свободы. Поэтому Россия пытается убедить весь мир в том, что верховенство права, права человека и демократия являются фальшивыми ценностями. Потому что во время войны они никого не защищают.

Да, право сейчас не работает. Но мы верим, что это на время. Нам предстоит разорвать круг безнаказанности и изменить подходы к правосудию за военные преступления. Устойчивый мир, дающий свободу от страха и ощущения перспективы, невозможен без справедливости.

Мы до сих пор смотрим на мир через призму Нюрнбергского трибунала, где военных преступников осудили только когда нацистский режим упал. Но справедливость не может зависеть от устойчивости авторитарных режимов. В конце концов мы живем в новом веке. Правосудие не должно ждать.

Нам нужно преодолеть пробел ответственности и дать шанс справедливости всем пострадавшим людям. Когда национальная система перегружена количеством военных преступлений. Когда Международный уголовный суд ограничивается несколькими избранными кейсами или вообще не имеет юрисдикции.

Война превращает людей в цифры. Мы должны вернуть имена всем жертвам военных преступлений. Независимо от того, кто они, их социального положения, рода преступления, от которого они пострадали, и заинтересованы ли СМИ и общество в их деле. Ибо жизнь каждого человека имеет значение.

Право – это живая материя, которая постоянно находится в развитии. Мы должны создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности. Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство права работает, а правосудие существует хотя и отложено во времени.

Пятое. Как глобальная солидарность может стать нашей страстью?

Наш мир стал очень быстрым, сверхсложным и взаимосвязанным. Прямо сейчас люди в Иране борются за свою свободу. Люди в Китае противятся цифровой диктатуре. В Сомали люди возвращают детей-солдат к мирной жизни. Они как никто чувствуют, что значит быть людьми и отстаивать достоинство человека. От их успеха зависит и наше будущее. Мы ответственны за все, что происходит в мире.

Права человека — это способ мышления, об определенной парадигме восприятия мира, которая определяет как человек думает и будет действовать. Они теряют значение, если их защиту оставить только юристам и дипломатам. Поэтому недостаточно принять правильные законы или создать формальные институции. Ценности общества все равно будут сильнее.

Это значит, что нам нужно новое гуманистическое движение, которое будет работать с обществом на уровне смыслов, заниматься просвещением, формировать массовую поддержку и привлекать людей к защите прав и свобод. Это движение должно объединять интеллектуалов и гражданские общества разных стран, ведь идеи свободы и прав человека универсальны и не имеют государственных границ.

Так мы сможем сформировать запрос на решение и совместно преодолевать глобальные вызовы – войны, неравенство, наступление на конфиденциальность, укрепление авторитаризма, изменение климата и т.д. Так мы сможем сделать этот мир более безопасным.

Мы хотим, чтобы наши дети не были вынуждены проходить через войны и страдания. Мы должны взять ответственность, чтобы не перекладывать на их плечи то, что мы должны сделать, их родители. У человечества есть шанс преодолеть глобальные кризисы и выйти на новый путь миропонимания.

Пора взять ответственность. Мы не знаем сколько у нас этого времени.

И поскольку это Нобелевская премия мира во время войны, я позволю себе обратиться к людям в разных странах мира с призывом к солидарности. Вы не должны быть украинцами, чтобы поддержать Украину. Достаточно быть просто человеком.