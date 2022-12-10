Соулауреаты “неподходящие”: в Кремле приказали Мемориалу отказаться от Нобелевской премии

Декабрь, 10 в 20:29

Российский солауреат Нобелевской премии мира в этом году заявил, что кремлевские власти приказывали ему отказаться от награды.

По словам руководителя российского правозащитного центра Мемориал Яна Рачинского, ему приказали не брать премию, потому что другие солауреаты – украинская правозащитная организация и заключенный белорусский правозащитник – были признаны “неподходящими”.

Мемориал – одна из старейших российских правозащитных организаций, которая была закрыта правительством РФ в прошлом году.

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В интервью программе BBC HARDtalk Рачинский сказал, что его организации посоветовали отказаться от награды, но добавил, что Мемориал не принял эту просьбу во внимание.

— В сегодняшней России никто не может обеспечить личную безопасность. Мы знаем, к чему приводит безнаказанность государства… Надо как-то выбраться из этой ямы, — сказал он.

Мемориал документировал, в частности доказательства советских репрессий. Первого председателя организации Арсена Рогинского отправили в советские исправительно-трудовые лагеря за “антикоммунистическое” изучение истории.

Объявляя лауреатов премии, Нобелевский комитет заявил, что Мемориал был основан на идее о том, что противостоять преступлениям прошлого необходимо для предотвращения новых.

Руководитель украинского Центра гражданских свобод Александра Матвийчук отказалась от совместного интервью с Рачинским и поговорила с BBC отдельно.

— Я уверена, что, несмотря на то, что мы даем интервью отдельно, мы передаем и доносим одинаковые сообщения.

Центр гражданских свобод был отмечен Нобелевской премией мира за работу по продвижению демократии и расследованию военных преступлений России в Украине.

Матвийчук высоко оценила работу Рачинского и поблагодарила Мемориал за помощь, которую организация оказывала украинской группе правозащитников годами.

Также Матвийчук призвала создать новый международный трибунал для привлечения диктатора Владимира Путина и других преступников, ответственных за преступления в Украине. Она также обвинила Россию в использовании войны как инструмента для достижения своих геополитических целей и совершении военных преступлений ради победы в конфликте.