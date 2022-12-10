Декабрь, 10 в 15:00

В США на четырех атомных электростанциях проведут тестовое производство чистого водорода.

Как сообщили в Министерстве энергетики США, около 95% водорода сейчас производят в стране из природного газа. Это приводит к выбросам углерода в атмосферу.

В то же время в планах американских властей – перевести США на 100% чистой энергии. И чистый водород может сыграть в этом ключевую роль. Его можно использовать для питания сети, управления промышленными процессами или создания высокоэнергетического топлива, необходимого для дальнемагистральных грузовиков и самолетов.

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Именно поэтому Минэнерго США инвестирует миллиарды долларов, чтобы снизить стоимость и увеличить производство чистого водорода. Современные ядерные реакторы являются источниками тепловой энергии и электроэнергии, необходимых для производства чистого водорода.

Для тестирования в США определили четыре АЭС:

Найн-Майл-Пойнт (Освиго, Нью-Йорк), где производство чистого водорода планируется начать до конца этого года. Его будут использовать для охлаждения станции.

Дэвис-Бесс (Оук-Харбор, Огайо), где производство водорода также планируют запустить до 2023 года.

Прейри-Айленд (Ред-Винг, Миннесота) – ожидается, что производство водорода здесь начнется в начале 2024 года.

Пало-Верде (Тонопа, Аризона) – АЭС может начать производить чистый водород в 2024 году.

По оценкам Минэнерго США, один реактор мощностью 1 000 МВт может производить до 150 тыс. тонн водорода ежегодно.

Недавно стало известно, что Украина и США работают над строительством инновационной энергетической системы. Речь идет о пилотном проекте по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР).

Источник: Минэнерго США, Энергоатом