В США хотят производить чистый водород на АЭС: тестирование проведут на 4 станциях
В США на четырех атомных электростанциях проведут тестовое производство чистого водорода.
Как сообщили в Министерстве энергетики США, около 95% водорода сейчас производят в стране из природного газа. Это приводит к выбросам углерода в атмосферу.
В то же время в планах американских властей – перевести США на 100% чистой энергии. И чистый водород может сыграть в этом ключевую роль. Его можно использовать для питания сети, управления промышленными процессами или создания высокоэнергетического топлива, необходимого для дальнемагистральных грузовиков и самолетов.
Именно поэтому Минэнерго США инвестирует миллиарды долларов, чтобы снизить стоимость и увеличить производство чистого водорода. Современные ядерные реакторы являются источниками тепловой энергии и электроэнергии, необходимых для производства чистого водорода.
Для тестирования в США определили четыре АЭС:
- Найн-Майл-Пойнт (Освиго, Нью-Йорк), где производство чистого водорода планируется начать до конца этого года. Его будут использовать для охлаждения станции.
- Дэвис-Бесс (Оук-Харбор, Огайо), где производство водорода также планируют запустить до 2023 года.
- Прейри-Айленд (Ред-Винг, Миннесота) – ожидается, что производство водорода здесь начнется в начале 2024 года.
- Пало-Верде (Тонопа, Аризона) – АЭС может начать производить чистый водород в 2024 году.
По оценкам Минэнерго США, один реактор мощностью 1 000 МВт может производить до 150 тыс. тонн водорода ежегодно.
Недавно стало известно, что Украина и США работают над строительством инновационной энергетической системы. Речь идет о пилотном проекте по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР).
Источник: Минэнерго США, Энергоатом