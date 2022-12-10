Декабрь, 10 в 15:50

В столицах Швеции и Норвегии в субботу, 10 декабря, прошла церемония вручения Нобелевской премии. Она стала первой после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

В мэрии Осло вручили Нобелевскую премию мира. А в Стокгольме – наградят лауреатов в отраслях медицины, физики, химии, литературы и экономики.

Церемонию также посетили несколько лауреатов 2020 и 2021 годов.

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В 2022 году лауреатами Нобелевской премии мира стали Украинский центр гражданских свобод, российская правозащитная организация Мемориал и заключенный белорусский правозащитник Олесь Беляцкий.

Речь Матвийчук на церемонии

В своей речи глава ЦГС Александра Матвийчук отметила, что мир не отреагировал должным образом на преступление России, когда она аннексировала Крым. Теперь российские войска уничтожают дома, церкви, похищают, насилуют и убивают людей на оккупированных территориях, депортируют людей.

— Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и стремление насильно возродить прежнюю империю, — подчеркнула Матвийчук.

Она отметила, что люди в Украине хотят мира, но мир не наступает, когда люди, на страну которых напали, складывают оружие: Тогда это не мир, а оккупация.

— Надо перестать маскировать военные угрозы под политические компромиссы. Поэтому так важна готовность украинского народа противостоять российскому империализму. Жизнь людей не может быть политическим компромиссом.

Матвийчук отметила, что в этой войне украинцы борются за свободу во всех ее смыслах и платят за это высокую цену. Она добавила, что от того, как мы боремся сегодня, зависит, какой будет Украина в будущем.

— Это не война двух государств. Это война двух систем: авторитаризма и демократии.

По ее словам, люди, желающие жить в мире, должны говорить о необходимости нового миропорядка. Голос миллионов людей в разных странах может изменить мировую историю быстрее, чем вмешательство ООН. Диктаторы боятся утверждения идеи свободы, поэтому РФ пытается убедить весь мир, что верховенство права и демократия – это ложные ценности.

Матвийчук сказала, что мир до сих пор смотрит через призму Нюрнбергского трибунала, когда режим приговорили только после его свержения: Мы должны создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других преступников к ответственности.

Лауреаты Нобелевской премии этого года

Центр гражданских свобод документирует военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине с момента аннексии Крыма в 2014 году. Глава центра Александра Матвийчук пообщалась с журналистами накануне церемонии.

— Эта война носит геноцидный характер. Если Украина прекратит сопротивление, нас больше не будет. Мероприятие должно помочь Украине противостоять и освободить все временно оккупированные территории, включая Крым, — сказала Матвийчук.

Российская правозащитная организация Мемориал освещает преступления сталинского тоталитарного режима и документирует нарушения прав человека в России с момента своего основания в 1989 году. В прошлом году суд в РФ постановил распустить Мемориал.

– Украина борется не только за свои интересы. Она борется за наше общее мирное будущее, – заявил глава правления Мемориала Ян Рачинский.

Премию Олеся Беляцкого вручили его жене. На данный момент белорусский правозащитник содержится в СИЗО.

Лауреатами премии по экономике в 2022 году стали бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, экономисты Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг получают премию за исследования банков и финансовых кризисов.

Лауреатом премии по физиологии и медицине стал шведский биолог и генетик Сванте Паабо за авторскую методику изучения ДНК древних людей.

Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице Анне Эрно.

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Каролин Бертоцци, Мортен Мелдал и Барри Шарплесс. Премия была присуждена с формулировкой “за развитие химии кликов и биоортогональной химии”.

Нобелевскую премию по физике в 2022 году получили трое ученых Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Зейлингер за “эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство квантовой информационной науки”.

Традиционно церемонию посещает шведская королевская семья, члены правительства и высокопоставленные лица из разных стран. Послов России и Беларуси на банкет в этом году не пригласили.

Нобелевская премия была основана Альфредом Нобелем для вручения премий за достижения в области науки, литературы и мира.