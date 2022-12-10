Декабрь, 10 в 18:57

В США вынесли приговор еще одному бывшему полицейскому из Миннеаполиса по делу о насильственной смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Как информирует американский телеканал CNN, Дж. Александр Куэнг приговорен к 3,5 годам заключения за его роль в убийстве Флойда.

Ранее он признал себя виновным в пособничестве и подстрекательстве к непреднамеренному убийству второй степени в рамках соглашения с обвинением.

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По данным следствия, Куэнг удерживал Флойда в момент, когда его бывший коллега, экс-полицейский Дерек Шовин прижал шею темнокожего мужчины ногой. Это длилось более девяти минут. В результате таких действий полиции Флойд умер от удушья.

Куэнг был среди четырех офицеров, которые были уволены и привлечены к уголовной ответственности после смерти Флойда.

– Я действительно не могу представить, через что пришлось пройти семье и друзьям Джорджа Флойда… Смотреть видео, на котором умирает ваш близкий человек, и видеть это по телевизору снова и снова, — заявил в суде перед вынесением приговора прокурор Мэтью Франк.

Он добавил, что Флойд был жертвой преступления, а Куэнг “не был просто сторонним наблюдателем того, что произошло в тот день”.

– Куэнг принимал в этом активное участие, – добавил прокурор.

Адвокат экс-полицейского Томас Планкетт в свою очередь заявил, что руководство полиции Миннеаполиса “подвело” и Флойда, и Куэнга, поскольку недостаточно проинструктировало офицеров.

Теперь Дж. Александр Куэнг будет отбывать два срока параллельно: ранее его приговорили к трем годам тюрьмы по обвинениям в нарушении гражданских прав Флойда и в том, что он не вмешался, чтобы остановить коллег.

Экс-полицейский появился на слушании по вынесению приговора через видеосвязь из федеральной тюрьмы в Огайо. Ему будет запрещено владеть огнестрельным оружием до конца жизни.

Как известно, 46-летний Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года. Мужчину заподозрили в якобы использовании фальшивых денег. В его задержании участвовали четверо полицейских. При этом офицер полиции Дерек Шовин придавил шею Флойда коленом и удерживал его более девяти минут. Еще двое полицейских помогали ему держать Флойда, а четвертый офицер отгонял прохожих, пытавшихся вмешаться.

При этом Флойд отчаянно говорил офицерам полиции, что не может дышать. В конце концов, он потерял сознание и умер.

Впоследствии судмедэкспертиза установила, что Джордж Флойд умер от нехватки кислорода из-за удушающего приема, который к нему применил полицейский Дерек Шовин.

Смерть мужчины спровоцировала массовые протесты против жестокости полиции в США.

В июне 2021 года Дерек Шовин был приговорен к 22,5 годам лишения свободы за убийство Флойда.