Пытаются извлечь выгоду: бывшие жены военных РФ устраивают скандалы из-за выплат — ГУР

Декабрь, 11 в 19:43

На территории Российской Федерации приближенные к военным РФ родственники хотят извлечь выгоду за их участие в полномасштабной войне против Украины. Бывшие жены оккупантов ссорятся и устраивают скандалы в органах соцзащиты из-за денежных выплат.

Об этом свидетельствует разговор российского военного на Херсонском направлении с супругой, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

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Оккупант утверждает в разговоре, что сейчас находится в Херсонской области и выражает недовольство, что им приходится ночевать везде. Жена же рассказала, что она пошла оформлять денежные выплаты сыну.

– Я пошла оформлять эти 50 тыс. Там скандал в соцзащите. Приехали первые жены, у кого дети там, он уже в третий раз женат. Первые, вторые жены – все на детей получают эту помощь, ссорятся там, – отмечает женщина.

Во время разговора она решила уточнить, действительно ли может произойти вторая волна мобилизации в РФ. По слухам, он может начаться уже в январе-феврале 2023 года. Однако оккупант не ответил четко, отметив, что “все может быть, а людей не хватает”.