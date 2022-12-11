РФ может использовать переговоры, чтобы увеличить свою военную мощь – глава МИД Британии

Декабрь, 11 в 18:20

Страна-агрессор Российская Федерация может использовать переговоры о мире с Украиной, чтобы увеличить собственное военное могущество и накопить дополнительные силы для дальнейшей агрессии.

Поэтому Великобритания призывает Украину осторожно относиться к переговорам с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли.

Он утверждает, что российский диктатор Владимир Путин может использовать тему переговоров для прикрытия, чтобы пополнить запасы армии РФ перед началом нового наступления на Украину.

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— Мы должны опасаться паузы, которую Россия использует для того, чтобы убедиться, что ее следующая фаза агрессии будет более эффективной, чем эта, — подчеркивает глава МИД Британии.

О попытках РФ использовать переговоры о мире с Украиной, как прикрытие для усиления сил российской армии, чтобы ударить с новой силой по стране, говорили и другие иностранные лидеры и представители украинского правительства.