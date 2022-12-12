Декабрь, 12 в 6:44

Кремль пытается заставить Беларусь присоединиться к военным действиям, чтобы укрепить контроль над страной.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские официальные лица постоянно заявляют том, что белорусские сухопутные войска могут перейти границу Украины и начать воевать на стороне РФ. Этим заявлениям иногда подыгрывают белорусские лидеры, включая президента Александра Лукашенко.

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Цель этих разговоров — сконцентрировать украинские Силы обороны у границы с Беларусью, чтобы они не могли усилить линию фронта в других местах боевых действий.

Маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в обозримом будущем, особенно учитывая крайне ограниченную эффективную боевую мощь войск Беларуси.

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Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил свои территории российским войскам для вторжения в Украину в феврале.

Поддержка Беларусью войны России снижает материальную способность белорусских вооруженных сил проводить собственные военные операции. Проект Белорусский Гаюн в ноябре сообщил, что Беларусь передала РФ 122 танка Т-72А под предлогом модернизации.

В Беларусь также, вероятно, сокращаются склады артиллерийских боеприпасов — ведь их постоянно передают российским военным.

Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики внутри страны. Аналитики ISW ранее отмечали, что Лукашенко не намерен вступать в войну из-за возможности возобновления внутренних беспорядков.