Кремль хочет заставить Беларусь вступить в войну, чтобы усилить контроль над страной — ISW
Кремль пытается заставить Беларусь присоединиться к военным действиям, чтобы укрепить контроль над страной.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Российские официальные лица постоянно заявляют том, что белорусские сухопутные войска могут перейти границу Украины и начать воевать на стороне РФ. Этим заявлениям иногда подыгрывают белорусские лидеры, включая президента Александра Лукашенко.
Цель этих разговоров — сконцентрировать украинские Силы обороны у границы с Беларусью, чтобы они не могли усилить линию фронта в других местах боевых действий.
Маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в обозримом будущем, особенно учитывая крайне ограниченную эффективную боевую мощь войск Беларуси.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил свои территории российским войскам для вторжения в Украину в феврале.
Поддержка Беларусью войны России снижает материальную способность белорусских вооруженных сил проводить собственные военные операции. Проект Белорусский Гаюн в ноябре сообщил, что Беларусь передала РФ 122 танка Т-72А под предлогом модернизации.
В Беларусь также, вероятно, сокращаются склады артиллерийских боеприпасов — ведь их постоянно передают российским военным.
Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики внутри страны. Аналитики ISW ранее отмечали, что Лукашенко не намерен вступать в войну из-за возможности возобновления внутренних беспорядков.