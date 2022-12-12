Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян за фейки о войне в Украине

Декабрь, 12 в 14:03

Новая Зеландия ввела санкции против 23 человек, поддерживающих военные действия Путина в Украине, и сетей, стоящих за дезинформационными кампаниями.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Новой Зеландии Нанаи Махуты.

— Путин продолжает использовать сеть медиа-агентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины, чтобы распространять ложную информацию и ложь как часть своего нарратива о вторжении в Украину, — сказала она.

Под санкции попали министр цифрового развития, связи и СМИ Максут Шадаев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и ключевой персонал российских СМИ, включая ИнфоРос, Южный фронт и Фонд стратегической культуры.

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— Последний раунд санкций распространяется на субъектов дезинформации, уже введенных в мае. Среди них – представители российских СМИ и информационных агентств, — говорится в сообщении.

По словам Махуты, лица, против которых введены санкции, оказывают прямое влияние на общественное представление о незаконной и неспровоцированной войне России. Они создают “туман дезинформации, обслуживающий агрессию Путина против территориального суверенитета Украины”.

9 декабря Канада объявила о новых ограничительных мерах в отношении России. В санкционный список попали 33 физических лица, а также: центральная избирательная комиссия РФ, МВД РФ, федеральная служба исполнения наказаний России, следственный комитет РФ, министерство юстиции РФ и федеральное агентство по делам национальных интересов РФ.

Источник: МИД Новой Зеландии