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Течение сносит авто, люди застряли в домах: в Анталии ливни затопили город

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Течение сносит авто, люди застряли в домах: в Анталии ливни затопили город

В турецкой Анталии идут мощные дожди, из-за которых затопленными оказались многие дома, а улицы превратились в реки. Местные власти сообщают, что такого не было уже 50 лет.

Сильные осадки повлекли за собой паводки и схождение селевых потоков.

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Больше всего от затопления страдают районы Кумлуджа и Финике. На видео с места событий можно увидеть, как сильное течение сносит стоящие на улице автомобили.

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– Мы не видели ничего подобного в течение 50 лет. Вода внезапно поднялась и потащила машины. Мы в состоянии готовности, – заявил мэр Кумлуджи Мустафа Колеоглу.

В результате непогоды были затоплены сотни теплиц, сельскохозяйственные угодья и первые этажи жилых домов. Кроме того, есть разрушенные мосты. Учебу в школах пришлось отменить, а местных жителей призывают не выходить из дома.

Кроме того, чтобы избежать опасных ситуаций, кое-где выключили электроснабжение.

Жертв или пострадавших нет, но некоторые люди застряли в затопленных домах. Их спасают экстренные службы. В связи с такой погодой по всей провинции Анталия объявили повышенный уровень опасности.

Источник: Hurriyet

Фото: скрин с видео

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