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Венгрия против включения некоторых чиновников РФ в санкционный список ЕС

Валентина Чорна, редактор ленты
Петер Сійярто

Венгрия против включения в санкционный список нескольких россиян, а также энергетического сектора России.

Об этом во время брифинга в понедельник, 12 декабря, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия пытается защитить свои интересы и не допустить “угрозы энергоснабжению”.

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Сийярто заявил, что считает политику санкций Европейского Союза “провальной” и “до сих пор они заводили процесс принятия решений в Европе и ее реакцию на войну в тупик”.

Кроме этого, Венгрия пыталась убедить Евросоюз убрать из нового санкционного списка некоторых российских чиновников.

Как утверждает Сийярто, Будапешт “не скрывает”, что венгерское правительство считает “серьезным риском” тот факт, что расширение санкций против российских чиновников может закрыть каналы связи со страной-агрессором.

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Источник: Világgazdaság

Фото: Петер Сийярто

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