Декабрь, 12 в 19:55

Украина просит и ожидает предоставления французской системы противовоздушной обороны Mamba. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью иностранному телеканалу.

– Нам нужна противоракетная ПВО для защиты нашей инфраструктуры и жизней людей. Это системы Patriot, IRIS-T и Crotale. Сейчас мы просим и ожидаем помощи французской системой Mamba, которая поможет бороться с иранскими дронами и российскими ракетами, — отмечает премьер.

Он уверяет, что Украина благодарна Франции за поставки системы Crotale и гаубиц CAESAR, которые работают на поле боя и помогают защищать свободу.

Характеристики системы ПВО Mamba

Системой ПВО Mamba класса земля-воздух средней дальности управляют около 100 авиаторов. Она представляет собой сложную систему вооружения, которая может обеспечить защиту в небе в пользу сил, действующих в зоне покрытия.

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По данным французского Генерального штаба, система подключена и интегрирована через тактическую линию передачи данных с системой обороны Румынии и НАТО. Это помогает повысить эффективность, удовлетворить потребности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Система Mamba может отслеживать 100 траекторий и поражать 10 из них одновременно, имея до 48 ракет, готовых к стрельбе. Это единственная европейская система, предназначенная для противодействия баллистическим ракетам.

Используемая в системе ракета Aster 30 разработана компанией MBDA. Она может поражать самолеты на расстоянии до 120 км и баллистические ракеты на расстоянии 30 км.

По данным Министерства Вооруженных сил Франции, Центр управления обороной состоит из двух машин, позволяет управлять системами земля-воздух и координировать использование других воздушных средств армии, а именно артиллерии, вертолетов и беспилотников.

Источник: TF1 INFO