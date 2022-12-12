Европарламент инициирует внутреннее расследование в связи с коррупционным скандалом

Декабрь, 12 в 21:02

Европарламент инициирует внутреннее расследование и реформы в связи с коррупционным скандалом, связанным с незаконным лоббизмом со стороны одной из стран Персидского залива.

Об этом в понедельник, 12 декабря, заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

– Безнаказанности не будет. Ответственные узнают, что этот Парламент – на стороне закона. И я горжусь нашей ролью и помощью в расследовании. Не будет умолчаний. Мы приступим к внутреннему расследованию, чтобы изучить все факты, связанные с Парламентом, и установить, как наши системы могут обеспечить еще больший уровень защиты от внешнего воздействия, – отметила Метсола.

Также президент Европарламента заверила, что инициирует реформу институции, связанную с большей ее прозрачностью.

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— Больше “бизнеса как обычно” не будет. Мы начнем процесс реформ, чтобы определить, кто имеет доступ к нашим помещениям, как эти организации, общественные объединения и люди финансируются, какие связи с третьими странами у них есть. Мы будем просить о большей прозрачности на встречах с иностранными лицами и теми, кто с ними связан, – объяснила она.

Напомним, в Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности “преступной организации, коррупции и отмывания денег”.

В частности, правоохранители изъяли около €600 тыс. наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии стало известно, что в рамках расследования была арестована одна из вице-президенток Европарламента Ева Кайли и бывший евродепутат от Италии Пьер-Антонио Панцери.