Зеленский рассказал о своем рабочем графике и помощи первой леди с поддержкой США

Декабрь, 12 в 18:08

Президент Украины Владимир Зеленский круглосуточно и в течение семи дней в неделю занимается менеджментом полномасштабной войны.

Об этом глава государства заявил в интервью комику Дэйву Леттерману, вышедшему на платформе Netflix. Президент уверяет, что часто ему приходится просыпаться от телефонных звонков.

– Каждый день я занимаюсь менеджментом войны, государственным управлением Украины. Просыпаюсь в 6:00, иногда в 5:30 утра. Если что-то срочное – от телефонного звонка. Потом проходит военное совещание, — рассказал он, отвечая на вопрос о своем рабочем графике.

По словам президента, самые приятные моменты для него – это возможность поговорить по телефону с детьми и женой, первой леди Украины Еленой Зеленской. Глава государства отмечает, что это моменты, когда он может выдохнуть.

Сейчас смотрят

Зеленский также уверяет, что визит первой леди в США был необходим, поскольку представителей Офиса президента беспокоили вопросы замедления военной поддержки, нехватки систем противовоздушной обороны и информационный вакуум. После ее визита было выделено много средств на строительство бомбоубежищ в школах.