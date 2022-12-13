Большинство украинцев поддерживают освобождение Крыма и Донбасса — соцопрос

Декабрь, 13 в 13:34

Победой Украины в войне против России является освобождение всех территорий, временно оккупированных страной-агрессором, включая Донбасс и Крым. Эта уверенность выросла среди украинцев с 74% в марте до 85% в ноябре 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой Рейтинг 20-21 ноября. В то же время только 9% выбрали вариант возвращения территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля 2022 года.

– За продолжение боевых действий на территории России выступают не больше 5%. Поддержка деоккупации всех территорий Украины без исключения — абсолютна (свыше 80%) среди представителей всех регионов страны, — говорится в исследовании.

Среди граждан увеличилось количество поддерживающих восстановление Украиной статуса ядерного государства. В частности, этот показатель вырос с 47% в 2019 году до 53% респондентов – в 2022-м.

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В то же время жители больше всего поддерживают вступление Украины в НАТО (61%) и ядерное разоружение РФ (50%).

Однако членство Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров по предоставлению вооружения для сдерживания РФ поддерживают по 34% опрошенных. Ядерное вооружение и финансовую помощь Украине выбрали по 17%.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 1 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.