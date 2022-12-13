Большинство украинцев поддерживают освобождение Крыма и Донбасса — соцопрос
Победой Украины в войне против России является освобождение всех территорий, временно оккупированных страной-агрессором, включая Донбасс и Крым. Эта уверенность выросла среди украинцев с 74% в марте до 85% в ноябре 2022 года.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой Рейтинг 20-21 ноября. В то же время только 9% выбрали вариант возвращения территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля 2022 года.
– За продолжение боевых действий на территории России выступают не больше 5%. Поддержка деоккупации всех территорий Украины без исключения — абсолютна (свыше 80%) среди представителей всех регионов страны, — говорится в исследовании.
Среди граждан увеличилось количество поддерживающих восстановление Украиной статуса ядерного государства. В частности, этот показатель вырос с 47% в 2019 году до 53% респондентов – в 2022-м.
В то же время жители больше всего поддерживают вступление Украины в НАТО (61%) и ядерное разоружение РФ (50%).
Однако членство Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров по предоставлению вооружения для сдерживания РФ поддерживают по 34% опрошенных. Ядерное вооружение и финансовую помощь Украине выбрали по 17%.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 1 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.