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Британия ввела санкции против РФ и Ирана из-за энергетического террора против Украины

Юлия Соколова, редактор ленты
Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Во вторник, 13 декабря, правительство Великобритании объявило о новом пакете санкций. Он направлен против российских военачальников, причастных к ударам по украинской гражданской инфраструктуре, а также против иранских бизнесменов и должностных лиц, вовлеченных в производство и поставки Кремлю дронов-камикадзе.

Соответствующую информацию обнародовало британское Министерство иностранных дел.

В ведомстве отметили, что Россия лишь ужесточает кампанию террора против Украины. И беспилотники иранского производства сыграли центральную роль в террористических нападениях на гражданское население и объекты в нашем государстве.

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Россия усиливает свою кампанию террора против Украины, нанося удары по ключевой энергетической инфраструктуре и погружая ее народ во тьму и холод зимы, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Иран фактически стал одним из главных военных спонсоров России в полномасштабной войне против Украины. Именно поэтому были введены новые ограничительные меры.

Новый санкционный список насчитывает 16 позиций. В него, в частности, попали 12 российских военных командиров, причастных к ракетным ударам по украинским городам:

  • генерал-полковник, командующий Ракетными войсками РФ стратегического назначения Сергей Каракаев;
  • генерал-полковник, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский;
  • генерал-лейтенант, командующий ракетными войсками и артиллерией Михаил Матвеевский;
  • генерал-лейтенант, начальник главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ Николай Паршин;
  • генерал-лейтенант, командующий 35 общевойсковой армией РФ Александр Санчик;
  • генерал-лейтенант, начальник штаба группы российских войск Запад Михаил Зусько;
  • генерал-майор, командир 3-й мотострелковой дивизии Алексей Авдеев;
  • генерал-майор, директор Главного вычислительного центра генштаба РФ Роберт Баранов (его расследование Bellingcat идентифицировало как командира подразделения, ответственного за программирование и нацеливание российских крылатых ракет на Украину);
  • генерал-майор, начальник Управления по созданию и управлению беспилотными летательными аппаратами Александр Новиков;
  • генерал-майор, командир 144 мотострелковой дивизии Олег Цоков;
  • полковник, начальник ракетных войск и артиллерии 1 танковой армии РФ Георгий Шуваев;
  • полковник, командир 4-й танковой дивизии Евгений Журавлев.
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Что касается Ирана, санкции введены против:

  • компании MADO, отвечающей за производство двигателей для беспилотников, которые РФ используют против Украины;
  • директора этой компании Юсефа Абуталеби;
  • бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции Абдоллаха Мехраби;
  • главы Организации авиационной промышленности Ирана Афшина Хадже Фарда.

– Продуманные атаки российских войск на города и безобидных мирных жителей в Украине не останутся без ответа. Иранский режим все больше изолирован перед лицом оглушительных призывов к изменениям со стороны собственного народа и заключает гнусные соглашения с Путиным в отчаянной попытке выжить.

Путин хочет сломать дух Украины, но это ему не удастся. Украина победит, и Украина будет восстановлена, – подчеркнул глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.

Накануне Совет ЕС одобрил новые санкции против Ирана из-за жестоких подавлений протестов, ситуации с правами человека, а также военного сотрудничества с РФ, в том числе поставки дронов.

Источник: МИД Великобритании

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