Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Украина может пережить зиму без потока беженцев в Европу — что поможет

Юля Захарченко, редактор ленты
Макрон Зеленський
Фото: Офис президента

Шансы пережить зиму без массового потока беженцев в Европу зависят от конференции по устойчивости, которую возглавят президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в Париже.

С 47 странами и 22 участвующими организациями Франция и Украина надеются создать небольшой координационный механизм для обработки запросов на финансирование и оказание помощи.

Это поможет пережить зиму украинцам, после того как Россия нанесла массовые ракетные удары по гражданской инфраструктуре, утверждает британский журналист и дипломатический редактор The Guardian Патрик Винтур.

Сейчас смотрят

Французские дипломатические источники сообщили, что цель состоит в том, чтобы каждая страна и организация назначила официальное лицо, ответственное за оказание помощи, о которой запрашивает Украина, до марта 2023 года.

Во Франции хотят обеспечить платформу для обработки запросов Украины, а другие страны могли бы пополнить пробелы в процессе, аналогичном встрече Рамштайн, на которой группа союзников координирует военную помощь Украине.

Запросы на Парижской конференции по устойчивости будут сосредоточены на энергетике, воде, предоставлении продуктов, транспорте и здравоохранении.

Ожидается, что Великобритания сосредоточит свое предложение на помощи в восстановлении поврежденных украинских электростанций, в частности, путем предоставления трансформаторов.

Читайте
Формула мира Зеленского: президент обсудил реализацию с Макроном

Источник: The Guardian
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка