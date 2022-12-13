Украина может пережить зиму без потока беженцев в Европу — что поможет

Декабрь, 13 в 11:13

Шансы пережить зиму без массового потока беженцев в Европу зависят от конференции по устойчивости, которую возглавят президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в Париже.

С 47 странами и 22 участвующими организациями Франция и Украина надеются создать небольшой координационный механизм для обработки запросов на финансирование и оказание помощи.

Это поможет пережить зиму украинцам, после того как Россия нанесла массовые ракетные удары по гражданской инфраструктуре, утверждает британский журналист и дипломатический редактор The Guardian Патрик Винтур.

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Французские дипломатические источники сообщили, что цель состоит в том, чтобы каждая страна и организация назначила официальное лицо, ответственное за оказание помощи, о которой запрашивает Украина, до марта 2023 года.

Во Франции хотят обеспечить платформу для обработки запросов Украины, а другие страны могли бы пополнить пробелы в процессе, аналогичном встрече Рамштайн, на которой группа союзников координирует военную помощь Украине.

Запросы на Парижской конференции по устойчивости будут сосредоточены на энергетике, воде, предоставлении продуктов, транспорте и здравоохранении.

Ожидается, что Великобритания сосредоточит свое предложение на помощи в восстановлении поврежденных украинских электростанций, в частности, путем предоставления трансформаторов.