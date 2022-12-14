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Храброму народу Украины вручили премию имени Сахарова

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
вручення премії Сахарова
Фото: Getty Images

В здании Европарламента в Страсбурге была вручена главная правозащитная награда Евросоюза – премия имени Сахарова.

В этом году премию присудили храброму народу Украины, который выстоял перед полномасштабным российским вторжением в феврале 2022 года.

Сначала выступила глава Европарламента Роберта Мецола, которая передала слово президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства выступил с видеообращением.

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От имени украинского народа награды получили парамедик Юлия Паевская, руководитель Центра общественных свобод Александра Матвийчук, городской голова Мелитополя Иван Федоров, бойцы ГСЧС и представителями движения сопротивления Желтая лента.

О том, что украинский народ стал лауреатом премии Сахарова, стало известно 19 октября. Мецола подчеркнула, что украинцы отстаивают то, во что верят, а также защищают демократию, свободу и верховенство права.

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Премия За свободу мысли имени Сахарова ежегодно вручается за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли и права человека на планете. Таким образом, выбор номинантов на премию не ограничен границами стран ЕС или других европейских структур, а проходит по всему миру.

В 2018 году премию впервые получил украинец – режиссер Олег Сенцов, который тогда содержался в российской тюрьме. Ему вручили ее после освобождения в 2019 году.

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