Париж и Рим одобрили передачу Украине систем ПВО Mamba — СМИ
Франция и Италия приняли запрос Киева на поставку системы системы ПВО Mamba (SAMP/T). Об этом сообщает французская газета Challenges.
Издание пишет, что последние трудности, мешавшие доставить Киеву франко-итальянский ЗРК Mamba, похоже, решены.
— Франция и Италия предоставят Украине средства противовоздушной обороны, которые она просит. Это очень упорная просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее удовлетворить. Мы можем удовлетворить их потребности, – сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Газета отмечает, что Франция сразу положительно отреагировала на возможность снабжать этими системами. Однако вопрос до сих пор обсуждался с итальянской стороной.
Как отмечает газета, “очевидно, что это последнее препятствие преодолено”.
Таким образом Mamba присоединится к уже поставленным в Киев системам ПВО: немецкой IRIS-T, норвежской NASAMS (поставленной США), итальянской Aspide (поставленной Испанией) и французскому Crotale.
Факты ICTV рассказывали, на что способны системы ПВО Mamba, а также какова их характеристика.
Источник: Challenges