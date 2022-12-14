Париж и Рим одобрили передачу Украине систем ПВО Mamba — СМИ

Декабрь, 14 в 15:57

Франция и Италия приняли запрос Киева на поставку системы системы ПВО Mamba (SAMP/T). Об этом сообщает французская газета Challenges.

Издание пишет, что последние трудности, мешавшие доставить Киеву франко-итальянский ЗРК Mamba, похоже, решены.

— Франция и Италия предоставят Украине средства противовоздушной обороны, которые она просит. Это очень упорная просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее удовлетворить. Мы можем удовлетворить их потребности, – сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Газета отмечает, что Франция сразу положительно отреагировала на возможность снабжать этими системами. Однако вопрос до сих пор обсуждался с итальянской стороной.

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Как отмечает газета, “очевидно, что это последнее препятствие преодолено”.

Таким образом Mamba присоединится к уже поставленным в Киев системам ПВО: немецкой IRIS-T, норвежской NASAMS (поставленной США), итальянской Aspide (поставленной Испанией) и французскому Crotale.

Факты ICTV рассказывали, на что способны системы ПВО Mamba, а также какова их характеристика.

Источник: Challenges