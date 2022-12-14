Декабрь, 14 в 1:06

Министерство юстиции США предъявило обвинения пяти гражданам России и двум американцам за предполагаемый сговор с целью нарушения американских санкций Соединенных Штатов путем контрабанды оборудования американского производства для российских военных.

Об этом пишет CNN со ссылкой на обвинительное заключение, обнародованное накануне.

Согласно заключению, состоящему из 16 пунктов, обвиняемые были связаны с двумя московскими компаниями, которые сотрудничали с Федеральной службой безопасности России (ФСБ РФ) для закупки и контрабанды санкционных товаров — включая полупроводники и другое электронное оборудование — из США для российских военных.

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Семь человек — Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова, Вадим Конощенок, Алексей Брейман и Вадим Ермоленко — “незаконно искали, покупали и поставляли на миллионы долларов военные и чувствительные технологии двойного назначения от американских производителей и поставщиков, расположенных в Восточном округе Нью-Йорка и других местах, для российских конечных пользователей”, говорится в обвинительном заключении.

— Как утверждается, обвиняемые создали сложную закупочную сеть, которая незаконно получала чувствительные американские технологии для содействия российской военной машине, — заявил во вторник Бреон Мир, прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка.

Согласно обвинительному заключению, российские граждане Гринин и Скворцова получали от Ипполитова, также гражданина России, запросы на санкционные товары из США.

Гринин и Скворцова якобы намечали маршруты доставки, а Лившиц — через подставные компании и банковские счета в США — якобы закупал товары у американских компаний, говорится в документе.

Находясь в США, Брейман и Ермоленко фабриковали товаросопроводительные документы и счета-фактуры для отправки товаров по всему миру, прежде чем они в конечном итоге отправлялись в Россию, утверждает Минюст США.

Конощенок, который, по мнению американского Министерства юстиции, является сотрудником ФСБ РФ, предположительно был одним из их контрабандистов.

Гринин, Скворцова, Ипполитов и Лившиц, по данным Минюста, остаются на свободе, а Брейман, постоянно проживающий в США, Ермоленко, американец, и Конощенок, гражданин России, находятся под стражей.