Во Франции обыскали штаб-квартиру партии Макрона: известная причина

Декабрь, 14 в 21:08

Французская полиция провела обыски в штаб-квартире политической партии Возрождения президента страны Эммануэля Макрона, а также в офисе консалтинговой фирмы McKinskey.

Как пишет BBC, эти меры являлись частью расследования по использованию консультантов во время победных президентских кампаний Макрона в 2017 и 2022 годах.

— Ни самого президента Макрона, ни его предвыборную команду прокуроры публично не назвали мишенями, — говорится в сообщении.

Партия Возрождения и компания McKinsey заявили, что сотрудничают со следствием.

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— Это нормально, когда судебные органы проводят свободное и независимое расследование, чтобы пролить весь свет на эту тему, — сказал агентству AFP представитель партии Лоик Синьор.

Между тем, McKinsey в комментарии французской газете Le Figaro заявила, что “фирма полностью сотрудничает с властями, как это было всегда”.

Во Франции действуют строгие правила по финансированию политических партий и избирательных кампаний.

Конкретно по этому делу прокуратура подозревает, что несколько сотрудников McKinsey работали волонтерами на безвозмездной основе во время победы Макрона в 2017 году. В частности, расследование сосредоточено на том, не было ли скрытых расходов на предвыборную кампанию.

Другое расследование пытается установить, имела ли фирма McKinsey привилегированный режим при заключении доходных государственных контрактов.

В 2021 году бывшего президента Николя Саркози приговорили к году тюрьмы за незаконное финансирование своей неудачной кампании по переизбранию в 2012 году. Его признали виновным в том, что он потратил на свою кампанию на €10 млн больше, чем разрешено законом.

Саркози отрицал какие-либо правонарушения. Экс-президент не был заключен в тюрьму, ему разрешили отбывать наказание дома с электронным браслетом.