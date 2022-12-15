Можно реализовать за следующие полгода: Зеленский об украинской формуле мира

Декабрь, 15 в 14:56

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинскую формулу мира можно реализовать через полгода.

Об этом глава государства сказал, выступая на заседании Европейского Совета в четверг, 15 декабря.

— За прошедшие полгода мы разработали и предложили формулу мира, содержащую все необходимое, чтобы не только прекратить эту войну, но и чтобы гарантировать – надежно и длительно, – что не будет повторения такой же или начала любой другой войны в Европе, – сказал президент.

Он призвал Евросовет поддержать украинскую формулу мира и добавил, что ее можно реализовать за следующие полгода. Для этого в ближайшее время будет организован саммит Global Peace Formula Summit.

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— Каждый из пунктов нашей формулы мира позволяет каждой добросовестной стране проявить свое лидерство и помочь в той или иной конкретной цели.

По словам Зеленского, это возможности для всех стран внести вклад в безопасность Украины, всей Европы, мира. А также это возможности для тех, кто активнее в международных отношениях, и для тех, кто пока делает меньше для защиты мира.

Формула мира из десяти пунктов, которую ранее Зеленский представил лидерам G20, включает: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную и энергетическую безопасность; противодействие экоциду; освобождение всех пленных и депортированных.

А также исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод войск РФ и прекращение боевых действий; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.