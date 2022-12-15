Декабрь, 15 в 0:01

Совет Североатлантического блока во время заседания 14 декабря согласовал гражданский и военный бюджеты НАТО на 2023 год.

Как отмечается на сайте военно-политического блока, гражданский бюджет был установлен на уровне €370,8 млн, когда военный — €1,96 млрд, что по сравнению с бюджетом на 2022 год на 27,8% и 25,8% больше, соответственно.

— Я решительно приветствую согласование гражданского и военного бюджетов НАТО на 2023 год. Это конкретное выражение еще более высокого уровня амбиций, установленных главами государств и правительств стран Альянса на нашем трансформационном Мадридском саммите в июне. Мы должны продолжать вместе инвестировать больше и лучше в НАТО. Только Северная Америка и Европа, работая вместе в сильном НАТО, могут защитить наш миллиардный народ в более опасном мире, — заявил генсек Союза Йенс Столтенберг.

На июньском Мадридском саммите члены Альянса договорились больше инвестировать в НАТО, отражая необходимость реагирования на ухудшение среды безопасности, вызванное агрессивной войной России против Украины.

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В новой Стратегической концепции НАТО члены Альянса согласились, что “инвестиции в НАТО являются лучшим способом обеспечить прочную связь между европейскими и североамериканскими членами Альянса, делая при этом вклад в глобальный мир и стабильность”. Они также договорились “обеспечить адекватное ресурсное обеспечение наших политических решений”.

Гражданский бюджет обеспечивает средства на персонал, операционные расходы и расходы на программы штаб-квартиры НАТО и ее Международного секретариата.

Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры Командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру.

Третьим основным элементом совместного финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО (ПИБН), которая охватывает основные инвестиции в строительство и систему командования и управления. На 2023 год верхний предел ПИБН составляет €1 млрд, что на 26,6 процента больше, чем в 2022 году.

Напомним, на саммите в Мадриде в июне 2022 года члены Альянса договорились увеличить инвестиции в НАТО, чтобы реагировать на ухудшение среды безопасности, вызванное агрессивной войной России против Украины.