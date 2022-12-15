Декабрь, 15 в 8:17

Сейм Польши внес изменения в закон относительно помощи украинцам, которые спасаются от войны.

Теперь украинцы будут оплачивать свое проживание, а соцвыплаты ограничат в случае выезда из Польши.

За внесение изменений проголосовали 429 депутатов Сейма, девять было против, 13 воздержались.

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Украинцы могут рассчитывать на бесплатное проживание в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу. После, с марта 2023, будут платить за проживание 50%, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).

С мая 2023 года украинцы обязаны будут покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки (500 грн). В то же время это не касается уязвимых категорий: лиц с инвалидностью, лиц пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более, лиц в сложной ситуации. Они и дальше будут проживать в таких местах бесплатно.

На сегодня в групповых центрах временного размещения проживают около 80 тыс. граждан Украины.

Кроме того, украинцам будут замораживать социальную помощь в случае выезда из Польши. Если пребывание вне Польши превысит 30 дней, то гражданин Украины потеряет предоставленный статус и право на социальную помощь.

Социальный статус может быть восстановлен в случае, если украинец снова будет убегать от войны в Украине.

Также в Польше теперь будет признаваться электронный документ в приложении Diia.pl (эквивалент польского документа mObywatel), как документ на легальное пребывание украинских беженцев. Этот документ вместе с проездным документом даст право гражданину Украины многократно пересекать границу без необходимости получения визы.

Из закона Сейм Польши убрал положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше (до трех лет). При этом закон гарантирует беженцам легальное пребывание в течение 1,5 года, начиная с 24 февраля этого года – до 24 августа 2023 года.

С 1 апреля 2023 года украинцы смогут подавать документы на временное проживание в Польше, если они здесь трудоустроились или открыли собственный бизнес.

У украинских беженцев теперь будет только 30 дней, а не 90 как ранее, на получение польского идентификационного кода (PESEL).

Правительство Польши в 2023 году выделяет 2 млрд злотых (17 млрд грн) на образование для украинцев в Польше. Средства из фонда помощи также пойдут на оцифровку объектов материального и нематериального наследия Украины и потребности польского Красного Креста.

Теперь изменения в закон направят на рассмотрение Сената Польши. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2023 года.

В Польше проживает около 1,3 млн украинских беженцев.