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Победа сборной Франции над Марокко в ЧМ-2022: фанаты устроили беспорядки, есть раненые

Илья Нежигай, редактор ленты
Победа сборной Франции над Марокко в ЧМ-2022: фанаты устроили беспорядки, есть раненые

Во французском Монпелье после полуфинала Чемпионата мира-2022 Франция — Марокко (2:0) начались беспорядки между болельщиками команд.

Как сообщает местные СМИ, среди обеих сторон есть раненые.

По другим данным, в городе также серьезно пострадал подросток, которого сбила машина в беспорядке, который творился на улицах.

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На Елисейские поля в Париже приехали множество автомобили правоохранителей, которые пытаются сдержать толпы недовольных фанатов.

Также сообщается, что полиция объявила предупреждение о возможных беспорядках.

По данным Le Figaro, массовые беспорядки между футбольными фанатами также происходят в Ницце. Там группы агрессивно настроенных людей устроили потасовку на площади Массена. Среди фанатов также звучали выкрикивания “Долой арабов!”. Обе стороны запускали в сторону друг друга пиротехнические устройства, похожие на фейерверки, бросали камни и бутылки, а также мусор из контейнеров на улицах.

Для разгона беспорядков правоохранители использовали слезоточивый газ.

Напомним, в финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Марокканцы встретятся с хорватами в борьбе матче за 3-е место.

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