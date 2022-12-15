Декабрь, 15 в 1:37

Во французском Монпелье после полуфинала Чемпионата мира-2022 Франция — Марокко (2:0) начались беспорядки между болельщиками команд.

Как сообщает местные СМИ, среди обеих сторон есть раненые.

По другим данным, в городе также серьезно пострадал подросток, которого сбила машина в беспорядке, который творился на улицах.

Сейчас смотрят

На Елисейские поля в Париже приехали множество автомобили правоохранителей, которые пытаются сдержать толпы недовольных фанатов.

Также сообщается, что полиция объявила предупреждение о возможных беспорядках.

По данным Le Figaro, массовые беспорядки между футбольными фанатами также происходят в Ницце. Там группы агрессивно настроенных людей устроили потасовку на площади Массена. Среди фанатов также звучали выкрикивания “Долой арабов!”. Обе стороны запускали в сторону друг друга пиротехнические устройства, похожие на фейерверки, бросали камни и бутылки, а также мусор из контейнеров на улицах.

#FRAMAR d’un côté les supporters marocains de l’autre les supporters français. Tirs de mortiers à plein régime pic.twitter.com/H3HI4xJFP5 — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) December 14, 2022

Для разгона беспорядков правоохранители использовали слезоточивый газ.

Напомним, в финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Марокканцы встретятся с хорватами в борьбе матче за 3-е место.