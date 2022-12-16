Сейм Литвы запретил владеть оружием россиянам и белорусам, которые проживают в стране

Декабрь, 15 в 22:17

В Литве запретили владеть оружием россиянам и белорусам, которые проживают в стране.

В четверг, 15 декабря, Сейм Литвы утвердил поправки к закону о контроле над оружием и боеприпасами.

— По инициативе парламентского Комитета национальной безопасности и обороны (КНБО) в проект было внесено дополнение о запрете на приобретение и хранение оружия, вооруженных принадлежностей, боеприпасов и их частей для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, — сообщается на сайте Сейма.

В то же время частные торговцы оружия в Литве получили право продавать оружие, разрешенное в гражданском обращении.

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— Стрелки, солдаты-добровольцы, военнослужащие профессиональной военной службы наконец-то смогут приобрести в Литве оружие категории А. Полгода назад мы разрешили его иметь, теперь мы разрешаем его приобретение здесь, в Литве, — пояснил глава КНБО Лауринас Кащюнас.

Важность этого положения отметил вице-спикер Сейма Паулюс Саударгас, который предложил учитывать опыт формирования территориальной обороны в Украине.

По его мнению, правильнее предоставить возможность всем, кто готов защищать страну в случае внешней агрессии, приобрести оружие заранее. Тогда у людей будет достаточно времени, чтобы “привыкнуть к оружию, тренироваться с ним в тире, поставить оптику, тепловизионный прибор, чтобы, не дай Бог, в случае необходимости они могли пойти защищать страну”.

За проект после рассмотрения проголосовали 106 депутатов Сейма, против не выступил ни один, 10 депутатов воздержались.