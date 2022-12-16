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ЕС согласовал девятый пакет санкций против России — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России — СМИ
Фото: Unsplash

Правительства стран-членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Новый пакет будет оформлен до обеда 16 декабря.

— Санкции согласованы. Письменная процедура – до завтрашнего обеда, – сказал один из дипломатов.

Как отметил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, пункты, вызвавшие дискуссии среди стран ЕС, все еще остаются в пакете санкций, но “уточнены таким образом, чтобы каждое государство могло учитывать свои интересы национальной безопасности”.

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Напомним, ранее Литва и Польша заблокировали принятие девятого пакета санкций против РФ.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что предложенные Германией, Францией и Нидерландами изменения могли предоставить лазейку для обхода Россией санкций.

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