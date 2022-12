Правительства стран-членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Новый пакет будет оформлен до обеда 16 декабря.

Как отметил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, пункты, вызвавшие дискуссии среди стран ЕС, все еще остаются в пакете санкций, но “уточнены таким образом, чтобы каждое государство могло учитывать свои интересы национальной безопасности”.

The derogations are still in. But clarified in the way that every member state can take into account their national security interests. #Russia #Ukraine https://t.co/O9zmwUvbim

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022