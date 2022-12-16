Декабрь, 16 в 21:55

Кремль готов к длительной войне против Украины и новым наступательным операциям. Поэтому союзники по НАТО должны и дальше поставлять Киеву оружие, пока российский диктатор Владимир Путин не поймет, что не сможет победить на поле боя.

Об этом сообщил в интервью агентству AFP генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, пока нет признаков того, что Путин отказался от своей цели установить контроль над Украиной.

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– Мы не должны недооценивать Россию. Она планирует длительную войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы понести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов находиться в этой войне длительное время и начинать новые наступательные операции, — подчеркнул Столтенберг.

Он выразил мнение, что полномасштабная война РФ против Украины, скорее всего, завершится за столом переговоров, “как и большинство войн”. Столтенберг уточнил, что любое решение в конечном счете должно гарантировать позиции Украины как суверенного и независимого государства.

А для этого нужно продолжать военную помощь Киеву.

– Самый быстрый способ добиться этого – оказать им военную поддержку, чтобы Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли, – добавил генсек НАТО.

Он признал, что поставки оружия Украине истощили запасы членов НАТО, однако военный блок увеличивает производство вооружения.

Столтенберг также назвал полномасштабную войну в Украине самым опасным кризисом в сфере безопасности в Европе со времен Второй мировой войны.

На днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью изданию The Economist сообщил, что российские войска попытаются снова напасть на Киев. В РФ сейчас готовят около 200 тыс. новых солдат.

В то же время глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новое большое наступление РФ может начаться в начале 2023 года.