Декабрь, 16 в 22:58

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит для оценки влияния оказанной Лондоном военной помощи на ход полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает британское агентство BBC со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве страны.

Под аудитом подразумевается подготовка отчета с оценкой хода войны и значения военной поддержки Британии (на основании имеющихся данных).

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– Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили на выходе, – отметил источник агентства.

Великобритания была одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине после полномасштабного вторжения войск РФ в феврале 2022 года.

В связи с аудитом чиновники в правительстве опасаются, что премьер Сунак может занять слишком осторожную позицию в этом вопросе, тогда как война в Украине вступает в решающую фазу.

По мнению британских чиновников, и Украина, и РФ сейчас вошли в тупик. И единственный способ для одной из сторон получить преимущество на поле боя – это существенный рост количества вооружения. Как отмечает BBC, Россия фактически исчерпала свои запасы, тогда как Украина может пополнить их с помощью США и ключевых партнеров в Европе во главе с Великобританией.

Согласно оценкам, поставки оружия в Украину могут оказаться решающими в следующие зимние месяцы.

Некоторые из собеседников ВВС выразили опасения, что в вопросе военной помощи Сунак может придерживаться осторожного подхода, присущего президенту США Джо Байдену. Как известно, Белый дом не раз пытался не спровоцировать эскалацию военного конфликта через предоставление Украине определенных видов оружия.

Источники BBC подчеркнули, что Риши Сунаку следует занять такую же решительную позицию, как у его предшественника Бориса Джонсона.

– Мы усилили решимость США на всех уровнях: это было давление с нашей стороны, но всегда дружественное. Мы не хотим, чтобы Риши усиливал осторожность Байдена. Мы хотим, чтобы он действовал так, как это делал Борис (Джонсон, – Ред.), – заявил один из собеседников журналистов.

По данным BBC, президент Украины Владимир Зеленский знает о намерениях Риши Сунака и призывает его сохранять сильную военную поддержку для нашего государства.

– Президент Зеленский почувствовал, что происходит. Потому он разговаривал с Риши. Он пытается вдохновить его, говоря, что Великобритания – великий освободитель, великий боец, мы нуждаемся в вас, – проинформировал источник BBC.

Как известно, после назначения на пост премьера Риши Сунак заверил в дальнейшей военной поддержке Украины. Во время визита в Киев в ноябре он анонсировал новый пакет военной помощи для укрепления противовоздушной обороны.

В конце ноября Сунак сообщил, что планирует сохранить или даже увеличить военную помощь Украине в 2023 году.