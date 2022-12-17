Глава полиции Польши о взрыве “подарка из Украины”: Ударной волной пробило пол и потолок

Декабрь, 17 в 19:41

Главный комендант полици Польщи генерал Ярослав Шимчик, который пострадал в результате взрыва гранатомета, подаренного в Украине, после выписки из больницы впервые рассказал об инцеденте журналистам RMF FM.

— Когда я передвигал использованные гранатометы, подаренные украинцами, произошел взрыв. Взрыв был мощный — сила удара пробила пол, а с другой стороны повредила потолок, — уточнил он.

По данным издания, от члена польской делегации Шимчик получил в Украине два противотанковых гранатомета (вероятно, RGW-90), которые, по словам представителей украинской стороны, были использованы.

Первый подарок – от главы Нацполиции Украины Игоря Клименко. Это был бывший в употреблении противотанковый гранатомет, из которого стреляли по российским танкам. Он выглядел как длинная труба, закрытая с обеих сторон пенопластом. Его превратили в динамик. По словам члена польской делегации, Клименко даже включил музыку, чтобы показать, как он работает.

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А второй – от главы ГСЧС Сергея Крука. После встречи его заместитель Дмитрий Бондарь показал полякам комнату, где были собраны обезвреженные во время боев предметы, в том числе снаряды и мины.

Прощаясь, Бондарь подарил генералу Шимчику такой же ствол гранатомета.

— Этот, правда, не переделали в громкоговоритель, но украинцы заверили, что гранатомет б/у и безопасен. Более того, они сказали, что его можно перевозить без специальных докуметов, что он стоит как металлолом, — отмечает издание.

По данным его источника, делегация возвращалась в Варшаву на машине, а полученные подарки генерал Шимчик якобы оставил в задней части своего кабинета.

На следующий день, когда он хотел переложить подарки — просто переместил один из гранатометов на пол — прогремел взрыв.

Военные эксперты говорят, что такой гранатомет не мог бы выстрелить сам по себе — если только не был поврежден. Одна из версий — начальник полиции мог, например, нажать на какой-то элемент ствола гранатомета, который тщательно не проверяли.

Польская прокуратура отказывается комментировать расследование, но издание утверждает, что Шимчик в ближайшее время будет допрошен в качестве свидетеля.

Два дня назад в Главном управлении полиции Польши взорвался “подарок из Украины”. В результате инцидента с легкими ранениями госпитализировали главного коменданта полиции, генерала Ярослава Шимчика.

По данным МВД Польши, сдетонировал один из подарков, полученных генералом во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря.

В то же время, там не уточнили, о чем именно идет речь, лишь уточнили, что подарок сделал один из руководителей украинских служб, с которым встречался Шимчик. По неофициальным данным, это был гранатомет, с которым якобы “игрались офицеры”.

Источник: RMF 24