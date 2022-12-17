Путин, закончи эту войну: Шольц призвал к переговорам с РФ и обратился к главе Кремля

Декабрь, 17 в 12:55

В Германии заявили, что для разрешения войны в Украине, которую развязала Россия, нужны переговоры. Также канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина закончить войну.

Об этом канцлер сказал в разговоре с немецким изданием Süddeutsche Zeitung.

По словам Шольца, цель Германии состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность.

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— Для этого нужно будет говорить. Остается посмотреть, будет ли это сделано по телефону, по видеосвязи или за длинным столом, — считает Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Россия должна признать, что так дальше продолжаться не может.

— Путин должен прекратить войну, вывести войска и создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только таким: Путин, закончи эту войну, – заявил Шольц.

Недавно Шольц сказал, риск того, что Путин применит ядерное оружие против Украины, снизился благодаря международному давлению.

Источник: Süddeutsche Zeitung