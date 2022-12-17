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В Молдове приостановили лицензии на вещание шести телеканалов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Телевізор
Фото: Depositphotos

В Молдове приостановили лицензии на вещание шести СМИ – Первый в Молдове, RTR Moldova, Accent TV, НТВ-Молдова, ТВ-6 и Orhei TV.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы с целью “защиты национального информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путем распространения недостоверной информации или попыток манипулирования общественным мнением”.

Отмечается, что каналам приостановили действие лицензий на основании перечня физических и юридических лиц, подлежащих международным санкциям, а также многочисленных выводов Совета по вопросам телевидения и радио за отсутствие достоверной информации в освещении войны в Украине.

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К слову, в Литве обязали российский Дождь дать объяснение, чем будут заниматься его сотрудники после того, как телеканал в этой стране лишили лицензии на вещание.

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