В Молдове приостановили лицензии на вещание шести телеканалов

Декабрь, 17 в 11:25

В Молдове приостановили лицензии на вещание шести СМИ – Первый в Молдове, RTR Moldova, Accent TV, НТВ-Молдова, ТВ-6 и Orhei TV.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы с целью “защиты национального информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путем распространения недостоверной информации или попыток манипулирования общественным мнением”.

Отмечается, что каналам приостановили действие лицензий на основании перечня физических и юридических лиц, подлежащих международным санкциям, а также многочисленных выводов Совета по вопросам телевидения и радио за отсутствие достоверной информации в освещении войны в Украине.

Сейчас смотрят

К слову, в Литве обязали российский Дождь дать объяснение, чем будут заниматься его сотрудники после того, как телеканал в этой стране лишили лицензии на вещание.