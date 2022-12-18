Появился подробный план движения россиян на Киев 24 февраля – NYT

Декабрь, 17 в 22:02

Появился подробный план движения армии Российской Федерации на Киев, предоставленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины газете The New York Times.

Согласно документу, первой колонной в Киев отправлялись бойцы российского ОМОН и СОБР. По словам военного РФ, дислоцировавшегося в Беларуси, он узнал о начале войны всего за час до того, как его подразделение начало марш.

Ефрейтор Никита Чибрин, 27-летний солдат мотострелковой бригады, сказал, что 23 февраля он со своим подразделением находился в лагере на праздновании праздника защитника Отечества, закусывая подаренными конфетами, когда подошел их командир.

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Российское командование отдало приказ следовать за транспортным средством впереди и доехать до Киева в течение 18 часов, заявил он. Солдаты РФ больше не получили никаких объяснений.

Первые машины в его колонне должны были выйти из Беларуси и прибыть на окраины Киева ориентировочно в 14:55 даже быстрее, чем сказали российскому бойцу. Однако колонна сразу погрязла, только на пересечение границы с Украиной пришлось потратить больше суток.

Со временем ситуация стала еще хуже, поскольку бортовой журнал фиксировал задержки, атаки украинских защитников, сотни раненых и погибших солдат и уничтоженных машин врага.

Приказы одной из части танкового полка РФ предусматривали возможное сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины. В РФ запланировали почти беспрепятственный 24-часовой рывок от границы Украины с РФ до точки возле реки Днепр, которая составляет около 402 км.

По плану командования РФ, подразделение должно было окопаться примерно через два часа езды в Киев и блокировать ВСУ, которые будут продвигаться с Юга и Востока.