Китай беспокоит поражение РФ в Украине, потому что это влияет на планы по Тайваню — глава ЦРУ

Декабрь, 18 в 0:03

В Китае начали беспокоиться неудачей полномасштабного наступления Российской Федерации против Украины, поскольку это влияет на планы страны по Тайваню.

Такое мнение высказал директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. По его словам, провал РФ вызывает обеспокоенность у Си Цзиньпина.

— Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое бдительное внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах, — отмечает глава американской разведки.

Бернс напомнил, что за несколько недель до начала вторжения РФ в Украину российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Однако границы этого партнерства проявились уже через несколько недель — Пекин до сих пор не поставляет оружие в РФ для использования на войне против Украины, отмечает директор ЦРУ.