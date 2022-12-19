Папа Римский написал заявление об отставке в случае ухудшения здоровья

Декабрь, 18 в 23:40

Папа Римский Франциск после избрания понтификом в 2013 году написал заявление об отставке в случае, если он не сможет исполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем.

По данным издания ABC, он передал записку кардиналу Тарчизио Бертоне, находившемуся тогда на должности государственного секретаря Ватикана.

— Я подписал и сказал ему: если я не смогу по состоянию здоровья или другим причинам, вот мое заявление об отставке, они уже имеют. Я не знаю, кому кардинал Бертон передал ее. Но я передал его ему, когда он был государственным секретарем, – заявил Папа Римский.

Он предполагает, что прелат, который сейчас исполняет роль второго Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, теперь имеет эту письменную инструкцию.

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Понтифик, которому в субботу исполнилось 86 лет, в 2021 году перенес операцию на кишечнике и в течение многих месяцев передвигался на инвалидной коляске из-за боли в колене.

Иностранные издания отмечают, что в последнее время он неоднократно использовал трость вместо инвалидной коляски для передвижения в общественных местах.