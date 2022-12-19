Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Папа Римский написал заявление об отставке в случае ухудшения здоровья

Юля Захарченко, редактор ленты
Папа Римський Франциск
Фото: Depositphotos

Папа Римский Франциск после избрания понтификом в 2013 году написал заявление об отставке в случае, если он не сможет исполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем.

По данным издания ABC, он передал записку кардиналу Тарчизио Бертоне, находившемуся тогда на должности государственного секретаря Ватикана.

— Я подписал и сказал ему: если я не смогу по состоянию здоровья или другим причинам, вот мое заявление об отставке, они уже имеют. Я не знаю, кому кардинал Бертон передал ее. Но я передал его ему, когда он был государственным секретарем, – заявил Папа Римский.

Он предполагает, что прелат, который сейчас исполняет роль второго Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, теперь имеет эту письменную инструкцию.

Сейчас смотрят

Понтифик, которому в субботу исполнилось 86 лет, в 2021 году перенес операцию на кишечнике и в течение многих месяцев передвигался на инвалидной коляске из-за боли в колене.

Иностранные издания отмечают, что в последнее время он неоднократно использовал трость вместо инвалидной коляски для передвижения в общественных местах.

Читайте
Не вижу конца в ближайшее время: Папа Римский назвал войну в Украине глобальной

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка