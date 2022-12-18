В Испании перехватили новый подозрительный пакет для украинского посольства — СМИ

Декабрь, 18 в 17:26

В Барселоне (Испания) перехватили новый подозрительный конверт, который был отправлен в украинское консульство. Взрывчатки в нем не нашли, однако полиция открыла дело.

Как пишет испанское издание InSpain.news, информацию о подозрительной корреспонденции поступило от почтовой службы Испании Correos.

Источники издания в службе безопасности также подтвердили, что сотрудники почты нашли это письмо между 17.00 и 18.00 в пятницу и немедленно сообщили об этом в полицию.

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— Правоохранители сразу отправились в логистический центр почты. Там проверили, что письмо без взрывчатки. Полиция начала расследование, но подробной информации о конверте не предоставляет. Другие источники предполагают, что там были найдены останки животных. Как и в других пакетах, обнаруженных в последние недели в разных городах Испании, — сообщают местные СМИ.

Напомним, что 30 ноября в украинском посольстве в Испании произошел взрыв. Травмы рук получил сотрудник учреждения.

1 декабря посылки со взрывчаткой также доставили на авиабазу вооруженных сил Испании в муниципалитете Торрехон-де-Ардос и в офис оружейной компании Instalaza в Сарагосе.

Такой же конверт принесли в здание Минобороны по адресу Пасео-де-ла-Кастелян.

А 5 декабря испанская полиция на почтовом отделении изъяла три конверта, адресованных украинским дипломатам.