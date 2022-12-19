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Армия РФ боится разгружать артсклады ближе, чем за 100 км от фронта — Череватый

Юля Захарченко, редактор ленты
Пожежа на складі боєприпасів у Луганській області
Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики пока не имеют так называемый снарядный голод, однако они уже боятся разгружать свои артиллерийские склады даже в 100 км от фронта благодаря работе воинов Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый информационного телемарафона Единые новости. Он уверяет, что это происходит благодаря системной работе Сил обороны Украины.

– У них еще не снарядный голод, но системная работа украинских артиллеристов и других подразделений заставила усложнить логистику РФ. Они уже боятся разгружать свои артиллерийские склады менее чем в 100 км от передовой, — отмечает он.

Спикер Восточной группировки ВСУ отмечает, что постоянная интенсивная стрельба со всех видов артиллерии истощает запасы РФ, поэтому оккупанты везут артиллерийские снаряды из дальних регионов.

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Это играет на руку Украине и свидетельствует о том, что Россия имеет достаточно ограниченные запасы, уверяет Череватый.

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