Экс-глава МИД Австрии восхитилась красотой Москвы и получила жесткий ответ

Декабрь, 19 в 16:02

Бывший министр иностранных дел Австрии и приятельница российского диктатора Путина Карин Кнайсль выразила свое восхищение Москвой.

В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил ей о войне в Украине и как выглядит ночной Киев и Харьков после ударов армии РФ по критической инфраструктуре.

На своей странице в социальной сети Twitter Кнайсль выставила фото заснеженной Москвы с иллюминацией на улицах столицы.

Сейчас смотрят

— Москва + снег = красота, — написала политик.

Моравецкий опубликовал ответный пост с кадрами войны в Украине и последствиями ударов россиян по объектам инфраструктуры — Киев и Харьков без света, а также украинский воин в окопе.

— Снег, тьма, война. Киев и Харьков, — написал польский премьер.

Кнайсль являлась членом совета директоров российской компании Роснефть с июня 2021 года. Она возглавляла МИД Австрии в 2017-2019 годах и поддерживала тесные связи с Кремлем.

Прославилась, в том числе, и танцем с российским диктатором Путиным на собственной свадьбе в 2018 году.