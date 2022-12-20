Декабрь, 19 в 22:11

Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что его страна готовит следующий пакет военной помощи для Украины.

Такое заявление он сделал во время встречи лидеров стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (JEF).

Политик подчеркнул, что поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут мир, которого заслуживает наше государство.

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– Мы обсудили ситуацию в Украине, наши взгляды единодушны: поддерживать Украину до тех пор, пока она не достигнет легитимного мира, – заявил Ниинисте, отвечая на вопросы журналистов после встречи.

В то же время он отметил, что сложно предположить, когда такой мир будет достигнут.

Журналисты также спросили участников встречи, что они думают об идее президента Франции Эммануэля Макрона относительно “гарантий безопасности” для РФ. Эту идею, в частности, отвергли лидеры Нидерландов, Литвы и Эстонии. А президент Финляндии напомнил, что гарантии нужны соседним с Россией странам.

– Соседи России – это те, кому нужны гарантии безопасности. Если РФ предоставит своим соседям гарантии безопасности, можно будет рассмотреть гарантии аналогичного масштаба, – заявил Ниинисте.

Издание пишет, что участники встречи, проходившей в Латвии, выразили единодушную поддержку Украины.

– Сегодня среди лидеров Объединенных экспедиционных сил мы обсудили нашу твердую поддержку Украины, а также пути улучшения безопасности в Северной Европе и регионе Балтийского моря, – проинформировал президент Финляндии в своем Twitter.

Today among the JEF leaders, we discussed our unwavering commitment to support Ukraine and how to improve the security in Northern Europe and the Baltic Sea region. The Joint Expeditionary Force is an important framework for Finland’s defence cooperation. pic.twitter.com/k5hZZzyi2A — Sauli Niinistö (@niinisto) December 19, 2022

Объединенные экспедиционные силы (JEF) были основаны в 2015 году Великобританией. В их состав также входят Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Как известно, в середине ноября Финляндия объявила о пакете военной помощи для Украины в размере €55,6 млн. Это был десятый пакет оборудования и вооружения для украинской армии с начала полномасштабного российского вторжения.

Кроме того, Финляндия готова приютить зимой еще 10 тыс. украинцев.

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Источник: Yle