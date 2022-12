Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что его страна готовит следующий пакет военной помощи для Украины.

Такое заявление он сделал во время встречи лидеров стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (JEF).

Политик подчеркнул, что поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут мир, которого заслуживает наше государство.

В то же время он отметил, что сложно предположить, когда такой мир будет достигнут.

Журналисты также спросили участников встречи, что они думают об идее президента Франции Эммануэля Макрона относительно “гарантий безопасности” для РФ. Эту идею, в частности, отвергли лидеры Нидерландов, Литвы и Эстонии. А президент Финляндии напомнил, что гарантии нужны соседним с Россией странам.

Издание пишет, что участники встречи, проходившей в Латвии, выразили единодушную поддержку Украины.

Today among the JEF leaders, we discussed our unwavering commitment to support Ukraine and how to improve the security in Northern Europe and the Baltic Sea region.

The Joint Expeditionary Force is an important framework for Finland’s defence cooperation. pic.twitter.com/k5hZZzyi2A

— Sauli Niinistö (@niinisto) December 19, 2022