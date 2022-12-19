Декабрь, 19 в 14:17

Германия не передавала Украине БМП Marder.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Германии.

В министерстве подчеркнули, что эту боевую машину пехоты вообще никому не передавали – другим странам тоже.

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– Учитывая увеличение количества ложных сообщений в интернете, боевая машина пехоты типа Marder из составов Бундесвера ни Украине, ни другим странам не передавалась, – заявили в Минобороны Германии.

In Anbetracht vermehrter Falschmeldungen im Netz:

Es gab keine Abgaben des Schützenpanzers vom Typ #Marder aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine oder andere Staaten. — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) December 19, 2022

Ранее издание ARD сообщало, что немецкая компания Rheinmetall возобновила 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, однако поставки пока не возможны из-за препятствий со стороны Берлина.

Правительство Германии пока отказывается разрешить поставку в Украину бронетранспортеров или основных боевых танков западного образца, ссылаясь на такое соглашение с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.