Украине передали оборудование для ремонта энергосистемы на $100 тыс.

Декабрь, 19 в 19:12

Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине энергооборудование для ремонта на $100 тыс. Об этом заявили в НЭК Укрэнерго.

В сообщении говорится, что новое энергооборудование планируют установить на одну из поврежденных в результате обстрелов электрических подстанций.

— Это устройства, позволяющие управлять технологическими процессами и мониторить ключевые технологические параметры работы подстанции, вовремя обнаруживать проблемы в оборудовании и предотвращать возникновение аварий. 105 единиц оборудования бесплатно предоставили для Укрэнерго наши партнеры по USAID Проект энергетической безопасности, — отмечают в компании.

По данным Укрэнерго, оборудование удалось изготовить специально под нужды ведущей американской компанией SEL в достаточно короткие сроки. Оборудование уже доставили на территорию Украины, и вскоре его планируют передать на энергообъект.