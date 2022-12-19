Декабрь, 19 в 16:12

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал мировых лидеров игнорировать любые заявления Москвы о прекращении огня, пока из Украины не будут выведены российские войска.

Такое заявление он сделал во время встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF), которая проходит в Латвии.

Сунак предупредил, что РФ может использовать заявления о якобы прекращении огня для усиления и перегруппировки своих войск.

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– Мы должны четко понимать, что любой односторонний призыв России к прекращению огня является абсолютно бессмысленным в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ложный призыв, РФ использовала бы его для перегруппировки, усиления своих войск. И пока они не отступят с захваченных территорий, не может и не должно быть никаких реальных переговоров, — подчеркнул политик.

Сунак отметил, что Украине нужно предоставить больше военной помощи, в частности дополнительные системы ПВО, артиллерию и бронетехнику. По словам премьера Британии, следует и дальше сосредотачиваться на “снижении способности РФ перегруппировываться и пополнять запасы”.

Речь идет о нарушении цепочек поставок в Россию и прекращении международной поддержки агрессора. Сунак высказался за решительную реакцию в адрес Ирана за поставку дронов-камикадзе Москве.

Заявление Риши Сунака прозвучало после того, как Великобритания анонсировала поставку сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках своего нового пакета помощи на 2023 год.

На встрече JEF сегодня выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал лидеров стран Европы увеличить поставки оружия, особенно ПВО для Украины, чтобы создать стопроцентный воздушный щит.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли предупреждал, что Кремль может использовать тему переговоров с Украиной для перевооружения своей армии и подготовки новой атаки.