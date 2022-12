Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер заявил, что в случае столкновения силы НАТО всего за три дня победят Россию.

Об этом Адам Кинзингер написал на своей странице в Twitter.

Конгрессмен кратко с иронией ответил на вопросы пользователя соцсети, почему НАТО до сих пор не победило Россию в открытом противостоянии.

Вопрос звучал так: Если российские военные так жалки, почему НАТО их до сих пор не победило?

Американский конгрессмен ответил: Я надеюсь, что это шутка. Ибо (война – Ред.) НАТО против России была бы похожа на настоящую трехдневную операцию.

I’m hoping this is a joke. NATO vs Russia would be like a real three day operation. https://t.co/kf53SJhWE8

— Adam Kinzinger #fella (@AdamKinzinger) December 19, 2022