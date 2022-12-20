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Это будет трехдневная операция: конгрессмен США о победе НАТО над РФ в случае противостояния

Марта Бондаренко, редактор ленты
військові навчання НАТО
Фото: Depositphotos

Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер заявил, что в случае столкновения силы НАТО всего за три дня победят Россию.

Об этом Адам Кинзингер написал на своей странице в Twitter.

Конгрессмен кратко с иронией ответил на вопросы пользователя соцсети, почему НАТО до сих пор не победило Россию в открытом противостоянии.

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Вопрос звучал так: Если российские военные так жалки, почему НАТО их до сих пор не победило?

Американский конгрессмен ответил: Я надеюсь, что это шутка. Ибо (война – Ред.) НАТО против России была бы похожа на настоящую трехдневную операцию.

В НАТО не раз заявляли, что не заинтересованы в непосредственной войне с Россией, однако Украину будут поддерживать.

Ранее издание The New York Times написало, что из-за постоянного роста угрозы со стороны РФ и Китая может произойти потенциальный бум для производителей оружия. Перспектива роста военных угроз стимулирует увеличение расходов Пентагона.

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