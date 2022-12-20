Горжусь Украиной и главнокомандующим: реакция соцсетей на визит Зеленского в Бахмут

Декабрь, 20 в 19:04

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бахмут Донецкой области, где продолжаются жестокие боевые действия между нашими защитниками и российскими захватчиками.

Его визит в прифронтовый город вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей. Украинцы массово шутят о “стальных яйцах” президента Украины. Также не обделяют вниманием российского диктатора Владимира Путина, который сел покакать после этих новостей.

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Владимир Зеленский посетил Бахмут, который атакуют российские оккупанты. Путинские военные пытаются захватить украинский город, чтобы продвинуться и полностью оккупировать всю территорию страны.