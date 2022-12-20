Декабрь, 20 в 19:45

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал главу Китая Си Цзиньпина повлиять на Кремль для прекращения полномасштабной войны против Украины.

Как сообщили в пресс-службе офиса президента ФРГ, об этом шла речь во время телефонного разговора двух лидеров во вторник, 20 декабря.

Помимо двусторонних отношений и текущей ситуации с коронавирусом в Китае, часовая беседа была посвящена агрессивной войне России против Украины.

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– Президент отметил общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны, уважении украинского суверенитета и необходимости вывода российских войск. Он попросил Си использовать свое влияние в России, чтобы повлиять на Путина с этой целью, — подчеркивается в сообщении офиса.

Штайнмайер также поблагодарил лидера Китая “за четкое неприятие” ядерных угроз со стороны РФ. Он сообщил о намерении Германии и дальше поддерживать Украину.

– Европа не отступит назад из-за угроз РФ и приняла меры против энергетического кризиса. Российская агрессия укрепила обороноспособность Украины и сплоченность Европы. Здесь Путин фундаментально просчитался, – говорится в сообщении.

Поводом для разговора стало 50-летие двусторонних отношений между Германией и Китаем.

Как известно, в начале ноября Китай посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Он также призвал Си Цзиньпина повлиять на РФ, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

Во время этой встречи глава Китая сообщил Шольцу, что выступает против применения ядерного оружия в Европе. Это заявление стало наиболее прямым высказыванием Си Цзиньпина по поводу ядерного шантажа РФ.

Источник: Офис президента ФРГ