Украина готова принять Саакашвили, обеспечить ему безопасность и лечение — Подоляк

Декабрь, 20 в 20:08

Украина готова принять заключенного бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Невозможно смотреть в прямом эфире, как умирает человек, которого знаешь. Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на виду у цивилизованного мира. Украина готова принять Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение. Грузия, сделай правильный выбор, — призывает он.

Недавно Министерство иностранных дел Украины призвало властям Грузии разрешить Саакашвили пройти лечение в одной из европейских или американских клиник.

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В МИДе заявили, что обеспокоены существенным ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Саакашвили. По последним данным, он находится в медицинском центре в Тбилиси.