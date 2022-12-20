Украина намерена доказать незаконное пребывание РФ в Совбезе ООН — глава МИД

Декабрь, 20 в 14:07

Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконное пребывание Российской Федерации в Совбезе ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

По его мнению, Россия много лет отравляет ООН, точно так же как и другие международные организации, в которых находится. Украина хочет доказать противоправное пребывание РФ в Совбезе ООН и запустить политический процесс, чтобы лишить ее этого места.

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— Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований в результате откровенно мошеннической схемы, которая состоялась 31 год назад, — отмечает глава МИД.

Министр иностранных дел обвинил ООН в бездействии по направлению миссии для изучения атак РФ с помощью ударных дронов-камикадзе иранского производства на инфраструктуру Украины.

– Украина и партнеры обратились в ООН с призывом направить миссию экспертов для изучения применения Россией иранских дронов. Это не просто миссия. Снабжение РФ беспилотниками иранского производства нарушает резолюцию Совбеза ООН 2015 года, закрепляющую ядерное соглашение с Ираном, — отмечает он.

Кулеба уверяет, что секретариат ООН предложил две альтернативные даты в ноябре, одну из которых уже удалось согласовать. Однако затем в ООН заявили о невозможности поездки в Украину на эти сроки.