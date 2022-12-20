Декабрь, 20 в 18:16

Первый заместитель начальника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), герой РФ, украинец Владимир Алексеев родился и вырос в селе Голодьки Винницкой области. Сейчас он является одним из главных кураторов полномасштабной войны против Украины.

— Говорили, что ракеты здесь не будут падать, ведь он не будет бомбить свою родную мать, которая в гробу лежит. А я и его отца, и мать выносил на своих плечах, — рассказал один из местных жителей населенного пункта.

Одноклассница российского генерала Чорнодон рассказала, что в юности нынешний герой России грезил военным делом. По ее словам, он выписывал журнал Военные знания и даже писал стихи.

— Понимаете, прямо так и писал: люблю тебя, как офицерские погоны на плечах. Он даже стихи писал. Мне. Стоял здесь возле дома, под забором. Хотела парня побогаче, он из бедной семьи. Парни, когда приходили, говорили: вот сидите, фасоль чистите, а были бы в Москве. Ничего и не было, нет. У него свой путь, у меня свой путь. Понимаете? Такие вот дела, — рассказала она.