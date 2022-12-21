Декабрь, 21 в 0:14

Комитет Сената США предлагает выделить 44,9 млрд долларов на экстренную помощь Украине и союзникам по НАТО.

Об этом сообщается на сайте комитета.

Глава сенатского комитета по ассигнованиям, демократ Патрик Лихи в понедельник представил сводной законопроект об ассигнованиях на 2023 финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов.

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Документ включает выделение 772,5 млрд долларов на программы, не связанные с обороной. Законопроект также предусматривает финансирование важнейших программ поддержки семей среднего класса, заботится о ветеранах и инвестирует в национальную безопасность США.

Ранее советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс о предоставлении Украине дополнительных почти $38 млрд.

По его словам, для США важно продолжать военную поддержку Украины.