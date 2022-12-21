Конгресс США хочет выделить $45 млрд в поддержку Украины и союзников НАТО
Комитет Сената США предлагает выделить 44,9 млрд долларов на экстренную помощь Украине и союзникам по НАТО.
Об этом сообщается на сайте комитета.
Глава сенатского комитета по ассигнованиям, демократ Патрик Лихи в понедельник представил сводной законопроект об ассигнованиях на 2023 финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов.
Документ включает выделение 772,5 млрд долларов на программы, не связанные с обороной. Законопроект также предусматривает финансирование важнейших программ поддержки семей среднего класса, заботится о ветеранах и инвестирует в национальную безопасность США.
Ранее советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс о предоставлении Украине дополнительных почти $38 млрд.
По его словам, для США важно продолжать военную поддержку Украины.