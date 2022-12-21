Не думаю, что продлится до 2030-го: Качиньский о войне в Украине

Декабрь, 21 в 15:36

Глава правящей партии Польши Право и справедливость (ПИС) Ярослав Качиньский признался, что боится, что война в Украине закончится нескоро. Вместе с тем, по его мнению, она продлится, возможно, не так долго, как прогнозируют.

Об этом он рассказал в интервью еженедельнику Gazeta Polska, которую цитирует Wiadomosci.

Он отметил, что слышал разные прогнозы насчет завершения войны, которую развязала РФ против Украины. Крайний указывал на 2030 год как потенциальный момент ее завершения.

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— Я не думаю, что это продлится так долго, возможно, даже быстрее, чем мы думаем. Но мне неизвестны надежные анализы, предусматривающие окончание войны в ближайшие месяцы, — сказал Качиньский.

По его словам, если бы Польша не стала помогать Украине, то была бы значительно в большей опасности, чем сейчас, а ее позиции на международной арене снизились бы.

— Мы бы поставили себя в ряды пророссийских государств, потерпели бы моральное поражение. Словом, твердая приверженность поддержке Киева — это правильное решение со всех сторон: это самое безопасное для Польши, лучше политически и выставляет нас в лучшем свете, — заявил он.

Политик подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке, а роль Польши в помощи является решающей.

Качиньский признал, что не считает угрозу применения Россией ядерного оружия вероятной, хотя подчеркнул, что о ней нельзя сказать, что она исчезла.

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Источник: Wiadomosci